Forsbergs succé mot regerande mästaren: "Bara stolt"

New York Red Bulls vann rond ett mot fjolårsmästaren Columbus Crew i MLS-slutspelet i tisdag. Därför fanns det möjlighet för Emil Forsberg och Co att slå in matchbollen i den andra matchen lagen emellan och den spelades natten mot måndag, svensk tid.

Det blev en rysare.

Efter ordinarie tid var ställningen 2-2, där Forsberg svarat för en assist och ett straffmål. Matchen gick därför till straffar.

Där drog New York Red Bulls längsta strået efter att såväl Forsberg som svenske lagkamraten Noah Eile satte sina elvameterssparkar. Det innebär att New York Red Bulls är klart för kvartsfinal i MLS-slutspelet

- Jag har trott på det här laget ända sedan jag kom hit och vi vet att allt är möjligt med det här laget. Mentaliteten, skickligheten och det taktiska vi visade och allt vi gjorde över 102 minuter i dag och mentaliteten i straffsparksläggningen... jag är så stolt över laget, säger Emil Forsberg i en intervju med MLS.

Han fortsätter:

- Före sa jag att vi kunde vinna alltihop, varför inte? Det här är den mentaliteten som vi måste ha. Jag är så stolt över laget, över alla. Fansen. Vi är vidare.

Om hur tankarna gick inför straffen under ordinarie tid säger Forsberg:

- Inget. Det var en tydlig straff och det var bara sätta dit den. Det var en underhållande match för alla, både för de som tittade på tv och för de som var här. Men jag hade inte kunnat vara stoltare över laget. Det vi gjort de senaste tio dagarna - på träning och hur vi pushar varandra - är precis vad man behöver. Jag är bara stolt.

Bedfriften ger eko i USA. New York Times kallar det "en av de största skrällarna i MLS-slutspelets historia".