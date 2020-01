Fotbollsvärlden sörjer Kobe Bryant

Amerikanske basketlegendaren Kobe Bryant avled under söndagen i en helikopterkrasch i Calabasas, Kalifornien och blev 41 år gammal. Enligt flera amerikanska medier, däribland TMZ, fattade helikoptern, av hittills okänd anledning, eld när den kraschade mot marken. Inga ombord överlevde och totalt fem personer dog i kraschen.

Nu sörjer bland annat flera svenska fotbollsspelare ikonens död. Parma-svensken Dejan Kulusevski, Amiens-anfallaren Saman Ghoddos, Alexander Isak och Mikael Lustig är några av flera spelare som under senaste tiden uttyckt sin sorg över Bryants död.

Lustig skriver så här på Instagram:

"Otroligt, Rip".

Ken Sema på Twitter:

"RIP Champ".

Saman Ghoddos på Instagram:

"You asked for my hustle - I gave you my heart".

Alexander Isak på Instagram:

"Rest easy king".

Kulusevski uppdaterade också sin Instagram med tre bilder på Kobe Bryant. Andra spelare som också uttryckt sin sorg i sociala medier är bland annat Gerard Piqué, Nani, Samir Nasri, Alejandro Bedoya, Tim Cahill, Moestafa El Kabir och Johan Larsson.

😢 #24 — Johan Larsson (@JNashLarsson) January 26, 2020

Say it ain’t so please 🙏🏼 #24 — Moestafa El Kabir (@Elkabir88) January 26, 2020

I’m shook right now. Just so tragic and sad. 😢 🙏 — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) January 26, 2020

Kobe just 10 days ago I had the pleasure of meeting you and felt what a great human being you were. I really thank you for some of the kind words you said when we spoke. I am so sad that you are gone. Rest in peace. #rip #kobe pic.twitter.com/viUHR5F2P2 — Nani (@luisnani) January 26, 2020

RIP Kobe Bryant 😢😢😢😢😢😢 — Samir Nasri Official (@SamNasri19) January 26, 2020

Everyone at Manchester City is shocked and saddened to hear of the death of Kobe Bryant.



He was a true sporting icon and transcended the sport of basketball.



Our thoughts are with Kobe Bryant's friends, family and the entire Lakers organisation during this tragic time 💙 pic.twitter.com/Bg9cQN83ZG — Manchester City (@ManCity) January 26, 2020

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre.

R.I.P. Kobe Bryant — Inter (@Inter) January 26, 2020

In questo mondo siamo tutti di passaggio, ma le Leggende rimangono per sempre



Riposa in pace, Black Mamba 🙏🏻#Kobe pic.twitter.com/oQliDkQH0R — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) January 26, 2020

A true sporting icon.

Rest in peace, Kobe. pic.twitter.com/4BuwDWtJ94 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2020

We are shocked and saddened to learn of the tragic passing of Kobe Bryant.



The world of sport has lost a true legend. We send our heartfelt condolences to the friends and families of all the victims at this terribly sad time. pic.twitter.com/ZuNk5SClEe — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 26, 2020

💔 A true sporting great.



RIP Kobe Bryant 🌹 pic.twitter.com/t89sbJ1MTb — Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 26, 2020

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

Comunicado Oficial: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 26, 2020

🙏Eine Sportlegende verlässt uns. #RIPKobe



Borussia Dortmund spricht der Familie und den Angehörigen von Kobe Bryant sein aufrichtiges Beileid aus. pic.twitter.com/TM8949JW8V — Borussia Dortmund (@BVB) January 26, 2020

We’re deeply saddened to learn of the tragic passing of basketball legend Kobe Bryant.



Our thoughts and condolences are with his loved ones at this extremely difficult time ♥️ pic.twitter.com/1IDAGRqafS — Manchester United (@ManUtd) January 26, 2020

I love you Kobe. My ultimate idol. I learned so much form you. Condolences to his beautiful family 💔 — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) January 26, 2020

RIP Kobe Bryant 1978-2020.

Sports icon. pic.twitter.com/aOTWyPtyD3 — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2020

Rest In Peace Kobe, legend. You will always be a great inspiration to all of us. My thoughts and prayers go out to his family. pic.twitter.com/fPNihP2mXX — Dirk Kuyt (@Kuyt) January 26, 2020