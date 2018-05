Frustrerad Zlatan efter tredje raka Galaxy-förlusten: "Det är inte normalt"

I sin debut i MLS slog Zlatan Ibrahimovic till med två mål när hans LA Galaxy vände ett 0-3-underläge till 4-3-seger i derbyt mot LAFC - men sedan dess har det gått tyngre för Zlatan och hans lag. I natt föll man i bortamötet med Houston Dynamo, vilket var den fjärde förlusten på de fem senaste matcherna.

Galaxy såg ut att komma i väg från Texas med en poäng, men på stopptid satte Memo Rodríguez det matchvinnande 3-2-målet för Houston. Galaxys mål gjordes av Giovani dos Santos och Ola Kamara. Ibrahimovic var inblandad i båda målen men fick på nytt lämna planen mållös.

- Det är väldigt irriterande. Redan efter fem minuter ligger vi under och får jaga mål. Det är inte normalt. Det har blivit normalt för oss nu, men det borde inte vara det. Det är verkligen inte bra. Antingen vaknar vi eller så fortsätter vi så här, och fortsätter vi så här vill vi inte vinna, säger en frustrerad Zlatan Ibrahimovic enligt twitterkontot #SoccerMatters @espn975.

Zlatan hade en situation i den första halvleken där han sågs dela ut en armbåge till en motspelare, men undvek bestraffning från domaren. "Borde Zlatan ha fått rött kort?", frågade sig MLS twitterkonto när de twittrade ut situationen.



Nästa match för Galaxy spelas på lördag borta mot Dallas, där Galaxy får en chans att vända den tuffa trenden.



- Vinner du känns det bra, vinner du inte känns det mindre bra. Men vi måste vara starka. Vi ser framåt och försöker glömma matcherna som vi har förlorat, för gör vi inte det är vi verkligen i skiten. Vi måste se framåt, jobba hårt och ta det steg för steg, säger Zlatan.

Should Zlatan have been shown a red card? #LAvHOU // @Pringles pic.twitter.com/6Z188oChKQ