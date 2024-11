Herrera utvisad - efter att ha spottat på domare

Tidigare Atlético Madrid-mittfältaren Héctor Herrera har hamnat i blåsväder.

Herrera, som numera spelar i MLS-laget Houston Dynamo, blev natten till måndagen utvisad, då Houston föll mot Seattle Sounders och åkte ut i åttondelsfinal i slutspelet.

Anledningen till utvisningen var att Herrera spottade på domaren, vilket gjorde att han alltså tvingades lämna planen efter VAR-granskning. Först fick mittfältaren ett gult kort för en tackling, vilket han inte tycktes vara rimligt med tanke på reaktionen.

Herrera är i år noterad för två mål och fem assist på 27 matcher med Houston.

Houston Dynamo midfielder Hector Herrera is SENT OFF for spitting at the referee.