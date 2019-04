Ibrahimovic blev hjälte för Galaxy - nu med i "Veckans lag"

Zlatan Ibrahimovic blev i helgen stor hjälte för Los Angeles Galaxy i MLS. Svensken stod för ett mål och en assist i lagets 2-0-seger mot Vancouver och fick därmed fira sitt fjärde ligamål den här säsongen i USA. För Galaxys del betydde segern även att det var den tredje raka och fjärde totalt på fem matcher den här säsongen.

I dag blev Ibrahimovic belönad för sin insats med att bli uttagen i "Veckans lag" i MLS. Han tog, i likhet med lagkamraten Daniel Steres, plats i laget.

Ibrahimovics Galaxy ställs härnäst natten till söndag mot Philadelphia i MLS.

Week 6's best of the best. // @Audi pic.twitter.com/LHcpZKKZQw