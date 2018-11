Ibrahimovic får ny utmärkelse - årets mål i MLS

Los Angeles Galaxys svenske anfallsstjärna Zlatan Ibrahimovic kan se tillbaka på en fin första säsong för egen del i MLS. Galaxy missade visserligen slutspel, men för Ibrahimovics del blev det succé med 22 mål på 27 matcher i USA.

I veckan blev han först uttagen i årets lag i MLS, därefter framröstad till årets nykomling före Wayne Rooney - och nu får han nästa utmärkelse för årets mål i ligan. Detta efter en omröstning av supportrarna.

Ibrahimovic slog nämligen till med två mål i sin debut i derbymötet med Los Angeles FC i MLS, där det är det första målet som anses vara vackrast i år. Ibrahimovic slog till med ett kanonskott långt utanför straffområdet och in i mål till 3-3. Därefter firade han vilt genom att bland annat slita av sig sin tröja, vilket gav ett gult kort.

I slutändan avgjorde även Ibrahimovic mötet till 4-3 på övertid.

Se Ibrahimovics mål i tweeten nedan.

Was it ever in doubt?!



The 2018 @ATT Goal of the Year belongs to @Ibra_official. 💥 pic.twitter.com/84QMLnihRb