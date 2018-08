Los Angeles Galaxys svenske stjärnforward Zlatan Ibrahimovic stod natten till måndag för sitt första hattrick i USA, när han sänkte Orlando City med tre mål i andra halvlek till 4-3 i MLS. Det var hans trettonde, fjortonde och femtonde mål i år i ligan.

I dag blev han prisad för sin prestation genom att bli utsedd till veckans spelare i MLS.

Ibrahimovic är tvåa i skyteligan bakom Atlanta Uniteds anfallare Josef Martinez, som i år är noterad för 24 ligamål.

Los Angeles Galaxy ställs den 5 augusti mot Colorado på bortaplan och därefter den 12 augusti mot Minnesota United på hemmaplan, vilket är nästa match som Ibrahimovic har möjlighet att spela i ligan, då han blev avstängd i en ligamatch efter att han nobbade spel i MLS All Star-match mot Juventus natten till i dag.

