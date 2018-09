Ibrahimovic om Fifa Puskás Award: "Mitt mål borde ha varit med"

Los Angeles Galaxys anfallare Zlatan Ibrahimovic blev i dag prisad av den svenska handelskammaren i Los Angeles med priset "Eliason Merit Award", som går till personer som "avsevärt bidragit till att stärka relationerna mellan USA och Sverige inom handel, kultur, vetenskap och konst".

Senare i dag uttalade han sig däremot om något annat - Fifa Puskás Award - som är ett pris som varje år går till den spelare som gjorde det snyggaste målet, vilket i år var Liverpools egyptiske stjärna Mohamed Salah.

Ibrahimovic fick en fråga om han tyckte att Salahs fullträff mot Everton var det snyggaste målet - men höll förstås inte med.

- Nej, jag tycker att Cristiano (Ronaldo) gjorde ett bra mål (bicykletan mot Juventus i Champions League), men jag såg inte kandidaterna. Eftersom att mitt mål inte var med, så var det inte intressant. Mitt mål borde ha varit där, det mot LAFC eller något av mina andra 500 mål. Vi får se, jag kanske är där nästa år, säger Ibrahimovic i ett klipp, som publicerades på Galaxys Twitter-konto.

Ibrahimovic syftade i intervjun på sitt drömmål i debuten mot Los Angeles FC i MLS och fick dessutom snabbt svar av Fifas officiella Twitter-konto.

"Vi har inte glömt dig Zlatan", skrev Fifa i en kommentar till Galaxys tweet med klippet med Ibrahimovic.

Svensken är i år noterad för 18 mål på 23 framträdanden i MLS.

We haven't forgotten about you, @Ibra_official. pic.twitter.com/smJSK456sE