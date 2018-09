Ibrahimovic om framtiden i Galaxy: "Inte läge att prata om det nu"

Den svenske superstjärnan Zlatan Ibrahimovic lämnade i våras Manchester United för ett kontrakt över två säsonger med Los Angeles Galaxy i MLS. För Ibrahimovics del fortsatte succén i USA med hittills 17 mål och fem assist på 22 matcher i MLS, men däremot inte för hans klubb som ser ut att missa slutspelet i ligan.

Tidigare i sommar spekulerades det i att Ibrahimovic skulle vara intresserad av ett nytt Europa-äventyr under uppehållet i MLS - och nu vill han inte kommentera sin framtid.

- Det är inte läge att prata om det nu, säger han enligt LA Times-journalisten Kevin Baxter, som publicerade citatet från stjärnan via sitt Twitter-konto.

Vidare uppger Baxter på Twitter att svensken kommer att diskutera sin framtid med klubben efter den här säsongen.

Ibrahimovic och hans Galaxy har fem matcher kvar av säsongen och ställs härnäst natten till måndag mot Gustav Svenssons Seattle Sounders på hemmaplan. Galaxy har just nu sex poäng upp till Seattle på slutspelsplats, men har också en match mer spelad än samma lag i den västra divisionen i USA.

@Ibra_official on whether he’ll be back next year: “this is not the time” to talk about that. He said he will discuss his options with the @LAGalaxy after the season