Ibrahimovic stod över träning - men förväntas spela mot Kansas

Zlatan Ibrahimovic har för egen del haft ytterligare en bra säsong i MLS med 23 mål och fyra assist på 24 matcher, men har än dock under senaste tiden inte kunnat hjälpa Los Angeles Galaxy till bra resultat i ligan. Galaxy har endast samlat ihop fem poäng på de åtta senaste matcherna och är just nu utanför slutspelsplats med en åttondeplats i västra divisionen i ligaspelet.

Ibrahimovic stod dessutom, lite oroande, under fredagen över lagets träning på grund av skada, rapporterar LA Times-journalisten Kevin Baxter på Twitter.

"Zlatan missade LA Galaxys träning under fredagen med en inflammation i hälen", skriver Baxter.

Ibrahimovic missade även under inledningen av den här säsongen två matcher på grund av problem med ena hälen, men nu är det oklart om det rör sig om samma problem.

Baxter skriver samtidigt vidare att Galaxy-tränaren Guillermo Barros Schelotto förväntar sig att Ibrahimovic ska vara spelklar till nästa möte med Sporting Kansas City natten till måndagen i MLS.

