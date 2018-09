Ibrahimovic tvåmålsskytt - sköt Galaxy närmare slutspel med kanonträff

Los Angeles Galaxy och Zlatan Ibrahimovic är efter ett par tuffa sommarmånader i ligan på jakt efter den sista slutspelsplatsen i västra divisionen i MLS. I natt tog sig laget ett steg efter seger i hemmamötet med Vancouver Whitecaps närmare - men har ännu en liten bit kvar.

Ibrahimovic, som nyligen gjorde sitt 500:e tävlingsmål i karriären, var spelsugen och satte i den fjärde minuten fram bollen i bra läge till Romain Alessandrini i straffområdet, som blev fälld och tilldelad straff. Svensken var därefter kylig och sköt 1-0.

I andra halvlek var det dags igen, svenskens show var ännu inte över. Ibrahimovic avancerade mot mål, dribblade bort en motståndare och stänkte från straffområdeslinjen upp bollen i nättaket till 2-0.

Matchen var över, tre poäng i hamn.

Galaxy vann till slut med 3-0 efter straffmål av Alessandrini och är nu placerat på sjundeplats i den västra divisionen med ett poäng upp till Real Salt Lake, som däremot har en match mindre spelad i ligan.

- Om vi spelar så här är vi ett hot mot alla lag. Jag är säker på att ingen vill möta oss i slutspel eftersom vi blir farliga om vi spelar som vi gör just nu. Det är bara hoppas, för deras skull, att vi inte går till slutspel. Vancouver var fysiskt starka. Det här var första gången sedan England och Premier League som jag såg så fysiskt stora killar. De gjorde det bra, men vi gjorde det bättre, säger Ibrahimovic efter matchen.

Galaxy har tre matcher kvar av säsongen och ställs härnäst den 7 oktober mot Sporting Kansas City borta i ligan.

@Ibra_official : I bet whatever you want, nobody wants to play us in the playoffs #lagalaxy pic.twitter.com/fvV4BOm3lr