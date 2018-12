Ibrahimovic uppges tjäna bäst någonsin i MLS

Los Angeles Galaxys svenske anfallsstjärna Zlatan Ibrahimovic imponerade i år med 22 mål på 27 matcher under sin första säsong i MLS. Efter säsongens slut kopplades svensken ihop med en flytt till Milan, men nyligen bekräftade Milan att det inte blir en affär, samtidigt som Ibrahimovic i går skrev på ett nytt avtal med Galaxy.

Ibrahimovic har fortsatt kontrakt över 2019, men nu som en så kallad "designated player", vilket innebär att han går utanför ligans lönetak och lär få ett rejält lönelyft från de 1,5 miljoner dollar han tjänade under det här året.

Nu uppger LA Times-journalisten Kevin Baxter, som under året följt Ibrahimovic och Galaxy nära, att svensken kommer att bli bäst betald i MLS historia. Han nämner, i podcasten "Corner of the Galaxy", att Ibrahimovics nya lön lär ligga på runt 72 miljoner kronor eller till och med lite mer än så.

Ibrahimovic skulle i sådana fall slå förre Milan- och Real Madrid-stjärnan Kakas lönerekord med 65 miljoner kronor för ett år under 2014 i Orlando City.