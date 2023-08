Irriterat efter Messis nya succé: "Det ska vara rättvist"

Inter Miami fortsätter att gå fram som en slåttermaskin i MLS League Cup.

Under natten till torsdag slog Lionel Messi till med två nya mål och Inter Miami vann mot Orlando City i åttondelsfinalen.

Därmed har Messi fem mål på sina tre första matcher med klubben, men det är inte alla som jublar över argentinaren.

Orlandomittfältaren César Araújo munhöggs med honom i pausen och tränaren Oscar Pareja var missnöjd med "cirkusen", enligt lokaltidningen Miami Herald.

Pareja menade att Inter Miami fått en felaktig straff och sedan tyckte han att Lionel Messi borde ha visats ut.

- "Med all uppmärksamhet var det cirkus idag. Jo, vi har sett Miamis framsteg och Messis ankomst, men det måste också vara rättvist", säger han.

Inter Miami vann matchen med 3-1. Förre AIK:aren Robert Taylor spelade fram till Messis första mål. Se målet i tweeten nedan

That man Messi 🔥



Robert Taylor drops a dime to Messi for the #InterMiamiCF goal. pic.twitter.com/KH8bMykPd4