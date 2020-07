Jansson om udda MLS-upplägget: "Har varit väldigt instängt"

MLS drog först igång tidigare i år, men pausades sedan till följd av coronavirusets utbrott och kom i stället först i förra veckan igång igen, men med ett lite annorlunda format. Nu avgörs i stället ligan genom ett gruppspel med ett efterföljande slutspel i Florida, samtidigt som alla lag sedan drygt tre veckor tillbaka befinner sig på Disney World i Orlando, Florida. Alla lag bor dessutom på samma hotell, men med hårda restriktioner.

Tidigare AIK-backen Robin Jansson, som i torsdags i förra veckan kom till spel i 90 minuter i Orlando Citys 2-1-seger mot Inter Miami i första gruppspelsmatchen, menar därmed att läget är lite speciellt.

- Det har varit väldigt instängt, vi har ju våran våning på hotellet. Mycket träning, mycket ätande och häng med lagkamraterna. Den mesta tiden är träning, återhämtning och äta och sova. Det är så dagarna ser ut, säger 28-åringen till Radiosporten.

Jansson berättar vidare att spelarna samtidigt inte får gå utanför hotellets område och att det gäller att hålla avstånd. Gruppspelet och slutspelet pågår till den 11 augusti, då finalen spelas i Orlando, Florida.

Janssons Orlando ställs klockan 02.00 natten till onsdagen mot Anton Tinnerholms New York City i gruppspelet i MLS. Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.