Jansson utvisad när Orlando föll på hemmaplan

Robin Jansson har fått gott om speltid sedan han såldes från AIK till Orlando City i MLS. För ett par veckor sedan gjorde han sitt första mål sedan ankomsten. I natt var det dock inte lika muntert för mittbacken.

Precis före halvtid och vid ställningen 1-1 ”saxade” Robin Jansson ner en Philadelphia-spelare. Efter VAR-granskning beslutade sig domaren Chris Penso för att ge mittbacken rött kort, hans första i Orlando City. Detta på grund av att han förhindrade en målchans.

Matchen vann Philadelphia Union med 3-1.

ORL vs. PHI



The play was reviewed for a possible red card offense.

After further review, a red card was issued to #6 (Robin Jansson) of Orlando for Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity.