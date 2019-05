Johnson om duellen med Ibrahimovic: "Var inga kramar"

Zlatan Ibrahimovic och hans Los Angeles Galaxy föll sent under lördagskvällen med 2-0 hemma mot Anton Tinnerholms New York City i MLS. Ibrahimovic hade bland annat ett avslut i ribban i slutet av matchen, men efteråt handlade i stället främst rubrikerna om en duell några minuter från full tid mellan Ibrahimovic och New York City-målvakten Sean Johnson.

Ibrahimovic greppade tag i Johnsons nacke och fick sedan se målvakten slänga sig ner mot marken med ena handen för ansiktet. Utgången? Ett varsitt gult kort.

- Jag tror inte att det var några kramar, han är ju en tävlingsmänniska, säger Sean Johnson enligt Goal.com.

- Jag tycker att ni får titta på reprisen och bedöma själva, men i slutändan och i stridens hetta vill du alltid skydda dina lagkamrater. Vi ska alltid visa att vi är där och se till att de vet att vi är där för att de inte ska springa över oss, fortsätter han.

Johnson menar vidare att duellen är en del av spelet och häcklar inte svensken.

- Jag tror att alla är redo för en duell och det är jag också. Samtidigt vet jag att Zlatan är en talangfull spelare och han vet såklart vad han gör eftersom att han är en smart kille. Det är en del av sporten, säger Johnson.

Målvakten fortsätter:

- Jag hade också varit frustrerad om jag var i hans kläder. Det går inte att skylla på honom för hans frustration i den delen av matchen. Våra äldre killar gjorde ett jobb för att inte låta honom göra mål och han är bara glad när han gör mål, så vi klarade jobbet. Vi tar med oss våra tre poäng.

Ibrahimovic och hans Galaxy har nu tre raka förluster i ligaspelet. Ibrahimovic är numera noterad för nio mål på tio matcher i MLS.