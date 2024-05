Kaosscener i MLS - Toronto-NYCFC spårade ur efter slutsignal

Natten till söndag vann New York City FC med 3-2 mot Toronto på bortaplan. Men det var inte vad som hamnade i fokus efteråt.

På slutsignal utbröt nämligen ett stort bråk och de två som var i rampljuset var Torontos målvakt Sean Johnson och NYCFC:s back Strahinja Tanasijević. Flera spelare fick kliva emellan för att sära på bråkstakarna, som var i full färd med att nita varandra.

- En av deras spelare gick över gränsen och skallade Sean Johnson. Jag såg det. Han skallade honom, säger Torontos kapten Jonathan Osorio enligt The Athletic.

Det var en incident. En annan nämndes på efterföldjande presskonferensen. Torontos tränare John Herdman hävdar nämligen att NYCFC:s tränare Nick Cushing lappade till en Toronto-spelare i samband med att lagen möttes den 17 mars.

- Det var den rapporten som jag fick i omklädningsrummet i halvtid av en 19-årig spelare. Han sa att han blev intryck i ett hörn och slagen, säger Herdman enligt The Athletic.

Cushing nekar till anklagelsen.

- Jag kan ärligt säga att som huvudtränare har jag aldrig lagt ett enda finger på en enda spelare. Och jag har gjort 348 matcher, säger Cushing enligt The Athletic.

Herdman i sin tur menar att slaget inte resulterade i straff eftersom "kamerorna inte fungerade på vissa delar av arenan", vilken var Yankee Stadium.

Även Osorio menar att Cushing betett sig illa.

- Deras tränare snackar och säger saker till spelare som är över gränsen. När vi hör att deras tränare och tre spelare tryckte in en av våra 19-åringar i ett hörn, då blir det ett problem. Vi vill bara uppmärksamma honom på att vi inte glömmer något sådant, säger Toronto-kaptenen enligt The Athletic.

Toronto ligger på fjärde plats i den östra konferensen av MLS. New York City parkerar ett pinnhål längre ner.

Altercation after the final whistle between Toronto FC and NYCFC.



Sean Johnson and Strahinja Tanasijević in the middle of it. pic.twitter.com/qsIRc9Oqhb