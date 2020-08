Klart: "St. Louis City SC " namnet på ny MLS-klubb

Tidigare har det varit klart Saint Louis skulle få ett lag i MLS år 2023, men namnet har inte varit känt. Förrän nu.

MLS meddelar nu namnet på den nya klubben från St Louis och den ska heta "St. Louis City SC". Laget ska bära färgerna rött, blått, gult och grått. Klubben går in i ligaspelet 2023.

Inter Miami CF och Nashville SC var de senaste lagen att gå med i MLS. 2021 kommer Austin FC in i ligan, följt av Charlotte FC 2022, samt Sacramento Republic FC samt St. Louis City SC 2023.

The spirit of a new St. Louis.#stlCITYsc #OurCITYOurSpirit pic.twitter.com/cKpcnjKO5J