LA Galaxy nollat hemma - Zlatan inhoppare på nytt: "Inte lätt att komma in så där"

Efter drömdebuten i LA-derbyt förra helgen med två mål som fullbordade Galaxys bragdvändning var förväntningarna skyhöga på Zlatan Ibrahimovic inför matchen mot Sporting Kansas City.

- Jag kan lika gärna döda den förhoppningen direkt, varje match kommer inte bli så där, sa svensken i uppladdningen inför mötet.

Och han fick rätt.

Från sin plats på bänken, där svensken återigen placerades av tränaren Siegfried Schmid, fick Zlatan se ett trögt och slarvigt Galaxy som hade stora problem att få till ett fungerande anfallsspel.

Istället kunde Kansas ta ledningen tidigt i andra halvlek genom Dániel Sallói och medan Zlatan tog av sig överdragskläderna för att göra sig redo att komma in dribblade Johnny Russell ensam bort hela Galaxy-försvaret och satte 2-0.

Direkt efter bytet fick Galaxy en annan tyngd i anfallsspelet. Zlatan kombinerade direkt snyggt med norrmannen Ole Kamara som friställde Romain Alessandrini - men skottet gick i ribban. Samma Alessandrini missade minuterna efter en jättechans i fritt läge där storspelande Kansas-målvakten Tim Melia stod för en kvalificerad räddning.

Zlatan hade sedan en rad tunga avslut från långt håll innan den stora chansen kom på övertid. Frispelad från strax utanför straffområdet lyckades svensken inte få avslutet på mål efter att en Kansas-försvarare nästan hunnit ikapp. Publik, lagkamrater och Zlatan själv ropade på straff men utan att få gehör hos domaren.

- Det är inte lätt att komma in så där. Förra matchen kom jag in vid 1-3, den här matchen vid 0-2. Jag försöker hjälpa laget, att skapa chanser och försöker göra mål. Ibland går bollen in och ibland inte, säger Zlatan.

För andra matchen i rad hamnade Galaxy i underläge innan laget hittade ett eget anfallsspel. Tränaren Siegfried Schmid efterlyste större hunger av sina spelare efter matchen. Något Zlatan skriver under på.

- Vi måste vakna från minut 1, det är det små detaljerna som avgör. Om spelarna inte är hungriga ska jag se till att de blir hungriga.

Publiken visade tydligt att de vill se sin nye anfallare länge de 30 minuter det blivit i de båda matcherna. Men svensken vill skynda långsamt.

- Jag måste vara intelligent och ta det steg för steg. Men jag känner mig redo. Hur det blir framöver beror på coachen hur han tänker och vad han vill.

Vad har du fått för intryck av ligan så här långt?

- Bra. Det är mycket öppna ytor. I dag mötte vi ett lag som spelade fotboll, även om vi lät dem spela fotboll.