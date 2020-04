Lämnade Tottenham - riktar nu kritik: "Borde ha litat på mig"

Victor Wanyama lämnade i vår Tottenham för spel i MLS. Nu riktar mittfältaren kritik mot den engelska klubben. - Klubben borde ha litat på mig och gett mig fler chanser, säger han till The Athletic.

Victor Wanyama, som en gång i tiden tillhörde Helsingborgs IF, lämnade tidigare i år Tottenham för spel med Montreal Impact i MLS. Wanyama kom till Spurs under 2016 från Southampton och fick framför allt under sina första år i klubben gott om speltid innan det blev mindre av den varan.

Nu går 28-åringen ut och riktar kritik mot den engelska klubben. Han är besviken över att han, i sitt tycke, inte fick tillräckligt med chanser att ta sig in i lagets startelva igen under förra säsongen efter en allvarlig knäskada. Bland annat satt han på bänken i hela Champions League-finalen.

- Jag var frustrerad och när jag kom tillbaka fick jag inte tillräckligt med chanser att spela och njuta av min fotboll. Klubben borde ha litat på mig och gett mig fler chanser att spela när jag kom tillbaka, säger han till The Athletic och fortsätter:

- Jag var i form och tränade bra. Jag gnällde aldrig på Pochettino (Mauricio, dåvarande tränaren), men jag ville prata med honom. Jag gick till hans kontor, men han hade bråttom, så jag gick i stället till hans assistent. Han sa att jag behövde vara tålmodig och att min chans skulle komma, bla bla bla...

Wanyama menar att det låg till grund för att han sedan lämnade klubben.

- Jag försökte inte prata med dem igen, det var därför jag lämnade klubben. Jag är en fotbollsspelare och vill spela fotboll. Jag älskar Spurs, men jag älskar att spela fotboll mer.