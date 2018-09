Långintervju med Mikael Stahre: "Inte jättekul att vara en förlorare"

Mikael Stahre sa upp sig från Häcken i november i fjol för att ta sig an MLS med San JoseEarthquakes. Klubben har dock haft det väldigt tungt under den svenske tränaren, och under säsongen har det endast blivit fyra segrar och laget är sist i ligan.

San Jose gick under måndagskvällen, svensk tid, ut med att man sparkar Stahre från tränaruppdraget. Detta trots att det bara återstår sex matcher på säsongen.

- Själva tajmingen var lite oväntad eftersom vi har varit dåliga hela säsongen och sedan har vi haft en något bättre period, fått in någon ny spelare och varit lite stabilare. Även fast det var relativt svaga resultat så var vi stabilare och vi hade också några bättre vinster mot topplag i vår division, säger Stahre i en intervju med Fotbollskanalen.

- Klubben hade någonstans under de sista månaderna insett läget och våra begränsningar så det var ingen strulig känsla. Sedan förlorade vi med 5-1 och var jävligt svaga mot Kansas City i kombination med att de var väldigt bra. Det var vår första match som vi förlorat med ett stort resultat, de andra matcherna har vi mer eller mindre bara förlorat med en boll när vi har förlorat. Så på så sätt var det lite en blixt från klar himmel. Samtidigt så alla uppdrag utomlands så är man tränare med en rätt hög insats.

Du har inte fått några indikationer från klubbledningen att de sett över tränarsituationen?

- Nja. Om vi säger så här, tränaren är alltid förmån för diskussion när ett lag går dåligt. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Tajmingen nu var väl det förvånande, att man inte kanske kunde ha haft en diskussion hur det såg ut efter den här säsongen. För det är klart att jag själv heller inte är intresserad av att vara i en verksamhet om man känner att man inte är tillräckligt konkurrenskraftig och kan vara med och konkurrera. Men att det kom nu var förvånande. Det har liksom inte varit någon konflikt på något sätt. Som jag förstod det så har det varit ledningen över general manager som ville se en förändring sista sex matcherna för att få lite skjuts i det, så det får man respektera.

San Jose har åkt på 13 uddamålsförluster under säsongen. Mikael Stahre menar att man mycket väl hade kunnat få med sig en del poäng från många matcher, men att det i slutändan är talande att laget varit nära utan att nå resultat.

- Man har ju så pass lite referenser när man kommer till ett nytt ställe och en så pass annorlunda liga än vad man är van med. Och det är klart att vi vann första matchen och det kändes bra. Sedan spelade vi en räcka matcher där vi egentligen var nära hela tiden, men vi har på något sätt aldrig tagit oss över den gränsen mer än att vara nära. Vi har varit nära att ta mer poäng och kanske vinna någon match, men vi har helt enkelt inte varit tillräckligt starka. Och då är det framförallt det defensiva spelet. Vi har gjort en hel del mål och våra offensiva spelare tycker jag i alla fall har gjort en godkänd säsong. Men vår defensiv har varit under alla kritik och mot alla skickliga offensiva spelare som man möter i MLS så har inte våra spelare och organisation varit tillräckligt vass för att stå emot motståndarnas skicklighet, säger Stahre.

- Vi har inte varit tillräckligt bra, det är glasklart. Sedan tror jag att de allra flesta, nu har jag haft förmånen att bara ytterst få gånger varit i de nedre regionerna. Men det är klart att alla som har varit där nere någon gång känner väl ungefär samma sak, att man är hyfsat nära men får inte till det fullt ut och man har inte marginalerna med sig. Men i slutändan så handlar det om kvalité. Över tid så brukar saker och ting rättas ut och man har tur i oturen. Man kanske vinner tio matcher eller så vinner man sex matcher, kryssar två och förlorar två. Men det är klart att om man torskar vecka efter vecka, eller i alla fall inte vinner, det är klart att då är det över tid inte bara tur eller otur. Utan då är man inte tillräckligt bra. Det är klart att vi med lätthet hade kunnat ta x antal poäng till, men det gjorde vi inte och tabellen ljuger inte. Vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt.

Om du ser till din egen insats, är det något du känner att du borde ha gjort annorlunda under säsongen?

- Man kommer till en ny miljö, en ganska ny sammansatt grupp, ny tränarstab och det känns bra i grund och botten med spelare och ledare. Det är klart att man borde kanske alltid ha gjort vissa saker annorlunda, sedan om det hade lett till att man hade vunnit en jäkla massa matcher mer är jag tveksam till om jag ska var ärlig. Sedan måste man självklart som tränare rannsaka sig själv som ansvarig, men i det här fallet så tror jag att det är en ganska komplex paljett. Och det handlar inte bara om spelartruppen eller bara om tränare, det är en helhet som inte har fungerat. Och rent kvalitetsmässigt har vi inte kunnat matcha de andra, vår defensiv har inte kunnat matcha motståndarnas offensiv. Sedan finns det alltid saker och ting som man borde eller kunnat ha gjort bättre, men det får bli läropoäng i så fall till nästa sväng.

Efter att det stod klart att San Jose skulle missa slutspel så upplevde han att klubben accepterade situationen och det blev lite mer harmoni i arbetet.

- Det blev något mer en acceptans för situationen. Som någon herre sa till mig vid något tillfälle; när du är i skiten så ska du inte simma runt, utan då ska du stå still och försöka ta dig därifrån. Att inte simma runt och hamna ännu mer i trubbel utan mer acceptera läget och sedan därifrån ta dig ut. Och det tycker jag ändå att vi har försökt att göra ett tag. Och gruppen har verkligen mobiliserat kraft här under hösten på ett bra sätt, så det är tråkigt. Det är en bra grupp med människor, och i grund och botten klubben också bra tycker jag, så det är alltid tråkigt. Men det är som det är.

Vad Mikael Stahre ska göra härnäst vet han inte.

- Jag har ett avtal som sträcker sig över nästa säsong också. Nu är det här väldigt färskt. Jag har träffat ledarna och spelarna här i dag och de laddar för en ny match mot Atlanta och jag hoppas verkligen att de får en bra avslutning. Och han som tar över har ju varit en av mina assisterande och är en kanonkille på alla sätt som jag önskar all framgång. Vi får se, man får ta reda på alla förutsättningar. Just nu så bor jag ju i USA, så det är en helt del praktiska saker och pappersarbete som ska fungera också.

När du säger att du har kontrakt även över nästa säsong tolkar jag det som att du får ersättning för hela den kontraktstiden?

- Det är absolut likhetstecken i det. Sedan är det alltid diskussioner, det finns alltid detaljer och klausuler i allting. Men i grund och botten ja.

Stahre vill inte skynda in i ett nytt tränaruppdrag, men känner sig trygg i att ett spännande jobb kommer att dyka upp.

- Jag har gått i en bransch där jag vet att det krävs en hög insats, och jag vet att det är en riskfull bransch. Framförallt om man försöker utmana sig själv och ta sig till nya ställen och ta utmanande uppdrag. Och utmanande uppdrag kan ju vara vart som helst egentligen, alla uppdrag kan ju ha sin utmaning. Men då måste man också vara helt öppen, det är klart att jag inte kan stänga dörren till något alls. Det enda jag vet är att jag kommer att träna ett fotbollslag relativt snart igen, sedan om jag gör det om två veckor, två månader, ett år eller två år, det vet jag inte. Två år låter lite väl mycket, och kanske ett år också. Men vi får se, det kanske blir något däremellan. Det enda jag vet är att jag kommer att träna ett fotbollslag hyfsat snart igen.

Hur ser du att det här året har påverkat dina möjligheter att få liknande uppdrag igen?

- Det är klart att det inte är jättekul att vara en förlorare som jag har varit i år. Det är en ny situation för mig, där man förlorar mycket fler matcher än man vinner. Så det har varit en erfarenhet som jag helst av allt hade velat slippa men någonstans är väl allt sånt bra att ha i erfarenhetspåsen över tid. Men det är klart att jag gärna sluppit skiten den här säsongen. Men över tid så är det säkert bra för en själv att klara av och hantera en sån situation även fast jag helst skulle ha det ogjort. Men det är klart att man ser sig själv som en vinnare och då är det inte så jävla kul att förlora massa matcher. Det är klart att det aldrig är bra, det är inte bra för någons renommé. Ser man hur mina lag har presterat över tid så har mina lag varit betydligt mer framgångsrika än tvärtom, och vi får se som sagt. Sedan är jag ödmjuk, det finns väldigt många bra tränare och så många uppdrag finns det inte. Men eftersom att jag är öppen för det mesta så får man se, någonting blir det nog. Men det finns såklart fortfarande en viss kräsenhet. Jag vill ta ett intressant uppdrag och självklart vill jag vara med där det finns förutsättningar att kunna göra något bra och kunna vinna matcher och titlar och helst också att man har fullt mandat över sitt område. Att man kan pensla in det laget man vill och träna på det sätt man vill, i kombination med att göra det som klubben vill. Men att man i grund och botten får vara tränare och ta ansvar för det.

Hur sugen är du på allsvenskan?

- Jag är öppen för allt, jag kommer inte att rusa in i något. Jag vet om att jag har kvalitéer. Alla människor har styrkor och svagheter. Jag har mina styrkor och jag har tro på mig själv. Och jag tror att jag har större delen av min elitkarriär framför mig, och att jag förhoppningsvis kan vara ännu bättre nästa gång. Sedan vart det är får vi se.