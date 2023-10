Lionel Messi nominerad till årets nykomling i MLS

Uppgifter under onsdagen gjorde gällande att det står klart vem som vinner Ballon d'Or 2023. Transferspecialisten Fabrizio Romano rapporterade att Lionel Messi kommer att koras till vinnare för åttonde gången på måndag kväll. Han har tidigare vunnit 2009-2012, 2015, 2019 och 2021.

Argentinaren ledde som bekant sitt landslag till himmelriket när man tog hem VM i Qatar i december i fjol. Däreftre var han med och vann Ligue 1 med Paris Saint-Germain innan han lämnade för Inter Miami i USA i somras, där han hjälpte laget att vinna sin första titel någonsin när laget tog hem Leagues Cup. Utöver det har han noterats för elva mål och fem assist på 14 matcher i USA.

Annons

Nu är han nominerad för ytterligare ett pris. MLS meddelade under torsdagskvällen finalisterna till ligans "End of the Year"-ceremoni. Där är Messi nominerad till årets nykomling i MLS - trots att han bara spelat sex matcher i ligan sedan han kom.

Kriteriet för att vara tillgänglig för priset är endast att inte ha tidigare erfarenhet av spel i MLS. De två han ställs mot är Atlanta Uniteds Giorgios Giakoumakis och St. Louis City SC:s Eduard Löwen.

Det återstår att se om argentinaren vinner. Om han gör det lär han nog vara den första någonsin som vinner pris för årets nykomling och Ballon d'Or samma år.