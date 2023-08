Messi historisk - ligacupvinnare i USA

Lionel Messi, 36, lämnade tidigare i år Paris Saint-Germain för Inter Miami i USA, och har sedan dess öst in mål. Argentinaren har ännu inte gjort debut i MLS, men har levererat nio mål på åtta matcher i ligacupen.

Natten till söndagen startade han i ligacupfinalen mot Nashville, gjorde mål under ordinarie tid när matchen slutade 1-1, och satte sedan en straff i straffrysaren, som slutade med att Inter Miami vann med 10-9 och blev ligacupmästare.

Messi har därmed nu vunnit 44 titlar, med klubb- och landslag, vilket är flest någonsin. Tidigare hade förre Barcelona-spelaren Dani Alves titel-rekordet med 43 titlar.

