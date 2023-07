Messis nya succé - låg bakom det mesta i ny seger

Lionel Messi-effekten är total i Inter Miami.

MLS-laget ligger fortsatt sist i hela ligan, och Messi har inte debuterat i ligaspelet ännu. Men i cupspelet har laget fått fart på maskineriet.

Drömdebuten mot Cruz Azul följdes under natten till onsdag upp med att Inter Miami besegrade Atlanta United med hela 4-0, och Messi-hysterin är total. Enligt Sports Business Journal har AppleTV, som har sändingsrättigheterna till MLS fått in mer än en miljon nya prenumeranter till MLS Season Pass. Messis debut mot Cruz Azul lockade rekordsiffror i USA.

Det var den största enskilda tittarsiffran på en fotbollsmatch på linjär tv sedan 2004. 1.75 miljoner tv-tittare ska ha bänkat sig. Den enda match som haft fler tittare i en MLS Cup-match var när DC United ställdes mot San Jose Earthquakes då förre stortalangen Freddy Adu gjorde debut.

Messi slog till med två mål mot Atlanta och Robert Taylor, tidigare AIK-spelaren ville inte vara sämre. Finländaren spelade fram till Messis andra mål och sedan slog han till med två egna mål.

Svenske Christopher McVey blev inbytt i matchen och fick sedan syna det röda kortet tio minuter efter inhoppet.

A joy to watch—unless you're a defender.



Rewind all of Messi's moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf