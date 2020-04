Mitt i "coronakaosets" New York - men ser lång framtid i USA: "Skjutit ner det snabbt"

I New York har över 8000 människor dött i coronaviruset. Anton Tinnerholm är i karantän mitt i kaoset - men ser en framtid i USA. Intresse har funnits - men det har inte varit intressant. - Jag har skjutit ner det snabbt, säger han till Fotbollskanalen.

Förre Malmö FF-backen Anton Tinnerholm, 29, skrev förra hösten på ett nytt kontrakt med New York City och är därmed inställd på en framtid i MLS. Men just nu spelas det däremot ingen fotboll i USA till följd av coronavirusets utbrott.

USA hade under söndagskvällen, enligt Reuters, flest dödsfall, till följd av viruset, i hela världen med över 20 000 personer, samtidigt som delstaten New York vid den tidpunkten var klart värst drabbat i landet med över 8000 dödsfall.

Tinnerholm befinner sig just nu i just New York och är satt i karantän.

- Det är så otroligt många sjuka och så många dödsfall. Det är allvarligt och man märker av det. Det är otroligt mycket turister i New York, men om man går på ställen, där det normalt sett är mycket turister, är det inget folk där. Man bär mask om man är ute och ska hålla två meter i avstånd. I affärer är det en in och en ut. Det är annorlunda, men samtidigt ingen panik. Det är bara lite öde, säger han till Fotbollskanalen.

Högerbacken berättar att han däremot får röra sig relativt fritt utomhus och därmed kan träna på egen hand, då det just nu inte är någon lagträning igång.

- Ja, man får gå ut. Jag brukar träna en gång om dagen. Vi har en plan nedanför som vi kör på. Jag har fått klockor av klubben, så de har koll på allt vi gör. Då är det också bäst att man håller uppe det, då de ser hur många meter man tagit sig, men även pulsen och sådant. Det är också bra, först tränar man och sedan tar man en promenad. Det är inte så mycket folk ute, men det finns inga rekommendationer om att man inte får gå ut. Om man går ut ska man bära mask, men det är svårt när man motionerar, säger han.

Tinnerholms lagträningar med New York City är just nu stoppade till tidigast 25 april och ännu är det oklart när ligan kan dra igång. Hittills har han varit hemma i drygt en månad och han tror på att det lär bli mer tid på hemmaplan framöver.

- Jag har hört att man vill spela hela säsongen och kanske skjuta fram den för att spela till december, men det är ingen som riktigt vet, allt beror på när man kan börja. Jag tycker att det är rätt att de inte går ut med något offentligt. Vi får se hur det utvecklar sig, det kan gå snabbt åt båda håll.

Tinnerholm har ännu inte behövt gå ner i lön, men har bland annat skänkt pengar till tidigare klubben Åtvidabergs FF som stöd i den rådande krisen.

- Ja, man får ju försöka göra någonting, många har det betydligt värre än en annan. Man vill stötta och jag har stöttat ÅFF lite, som har det jobbigt ekonomiskt. Det är ett par gamla spelare som skänkt lite pengar, inte mycket, men något. Det är mer av en gest och de har dragit igång en kampanj. Då försöker man hjälpa till, men det är svårt att veta hur man kan hjälpa, även om man alltid kan göra något. Det är inga jättebelopp, mer som en gest.

Hur ser du på diskussionen om spelares ansvar att gå ner i lön eller bidra med pengar på något sätt i den här krisen?

- Det är väl upp till var och en egentligen. Det finns inget gemensamt för alla spelare, alla tjänar olika pengar, så det är väldigt individuellt, tycker jag.

- Det är väöl upp till var och en egentligen, finns inget gemensamt för alls eplare, alla tjänar olika pengar, är väl individuellt, tycker jag.

Tinnerholm trivs oavsett fortsatt bra i New York City, som han kom till inför säsongen 2019, och känner ingen stress att flytta till någon annan klubb någon annanstans framöver.

- Jag tycker, som det känns nu, att det är väldigt bra. Jag kan fortsätta här ett bra tag till, men sedan får man se och utvärdera. Det är svårt att säga något nu, men jag trivs bra och har en dotter nu också. Vi trivs alla så pass bra här och så länge det då är bra med fotbollen och man är i ett bra lag är det ingen idé att byta. Jag har ett par år kvar här, sedan får man utvärdera, säger han.

Har du varit nära att lämna för en annan klubb någon gång under din tid i New York?

- Nej, det har funnits intresse och de har hört av sig till agenten, men jag har skjutit ner det snabbt. Jag har trivts så bra och känner att det inte har varit någon idé.

Tinnerholm är flera gånger om tydlig med att han trivs väldigt bra i New York och är numera även öppen för att bo kvar i staden efter karriärens slut, även om det möjligen fortsatt lutar mot en flytt tillbaka till Sverige.

- Jag tänkte att det skulle vara ganska osannolikt när vi flyttade hit, men det är absolut en möjlighet, även om jag tror att vi flyttar hem. Det är inte omöjligt. Man saknar familj och vänner, speciellt i sådana här tider, men vi har byggt upp ett hem här också och sådär. Det beror också på hur dottern mår och sådär. När vi flyttade hit var det ganska otänkbart, men det är inte omöjligt.

Men först och främst vill han vinna en titel i USA. New York City har under senaste åren haft en bra trupp och varit med i racet om MLS-titeln, men än dock fallit på målsnöret. I fjol blev det uttåg mot finalisten Toronto i kvartsfinalen i MLS-slutspelet.

- Man vill ha en titel, det är det man saknar. Men sedan kommer det fler och fler lag och det blir tuffare och tuffare. Det satsas mycket och nu kommer även Beckhams lag Miami in och sedan är det även Nashville, Charlotte, Austin och St. Lous om några år. Till slut blir det 30 lag och det är tufft, ligan tar steg hela tiden.