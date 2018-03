MLS-experten: "Galaxys trupp inte lämpad för Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic bröt under torsdagen sitt kontrakt med Manchester United och blev under fredagen klar för den mest framgångsrika MLS-klubben genom tiderna, Los Angeles Galaxy. Klubben har genom åren samlat på sig fem MLS Cup-trofér och tog senast hem titeln 2014. I fjol missade däremot klubben slutspel och placerade sig på sistaplats i MLS.

Det har i år medfört att laget satsat hårt på transfermarknaden genom att bland annat plocka in norske anfallaren Ola Kamara från Columbus Crew, men även flera andra lite mindre meriterade spelare.

- Det var ett katastrofår i ligan förra året. Då var det en del unga spelare och egna talanger som fick chansen, men de höll inte alls. De hade bland annat en målvakt som inte fungerade alls, så de har ju värvat en del under vintern, även om det främst är beprövade MLS-spelare och spelare från utlandet, säger Johan Dykhoff.

- Zlatan kliver in i ett långt ifrån självspelande piano. De kom ju sist, verkligen sist och hade ett riktigt haveri till försvar förra året. De har ju i princip bytt ut hela backlinjen och har nu även lite klurigheter kring hur de ställer upp i offensiven. Jag tycker att det är en intressant parameter, som MLS-nörd, fortsätter han.

Dykhoff tror att Ibrahimovics övergång till klubben kan ställa till problem för hur tyske tränaren Sigi Schmid ska formera en startelva, där Kamara, tidigare Barcelona- och Villarreal-stjärnan Giovani Dos Santos och Ibrahimovic ska in.

- Kamara var ju deras stora profilvärvning under vintern, då han kom in i utbyte mot en spelare och en jäkla massa pengar. Han är tänkt som en spets, då han är en väldigt bra målskytt. Nu kommer dock Zlatan in också, så det blir intressant att se om Zlatan blir "tia" och Kamaran spelar framför eller helt enkelt båda ihop på topp, men då blir det kanske en färre innermittfältare. Jag tycker därmed inte att Galaxys trupp är så väl lämpad för att få in en typ som Zlatan. Det blir ett helsike för dem att pussla ihop den offensiva delen av startelvan, men de borde ju ha med det i beräkningarna i och med värvningen.

Hur tror du att värvningen mottas i landet?

- Jag tror defintivt att det komma att skapa "buzz" kring laget och kommer att dra mer folk till lätarna. Dessutom är det också intressant att Galaxy spänner musklerna och kontratr LFC:s storsatsning genom att plocka in Zlatan. Det är dock svårt att spekulera i vad övergången innebär för hela kontinenten, sett till yta.

Däremot lär motståndarfansen hoppas på en flopp för svensken.

- Jag tror absolut att fans i andra lag kommer att tycka det är oerhört roligt om han floppar. Man gillar lite om det går dåligt för Galaxy, som under förra året. De har flest ligatitlar i ligans historia, är ofta med i toppen och värvar dyrt och namnstarkt, så när det väl går dåligt tycker övriga lag att det är väldigt kul att peka finger åt dem. En dålig Zlatan-värvning skulle därmed bli ytterligare bensin till brasan.

Los Angeles Galaxy inledde säsongen med en 2-1-seger mot Samuel Armenteros Portland Timbers, men förlorade därefter senast i andra omgången med 1-2 mot Anton Tinnerholms New York City. Dykhoff tror inte på att Ibrahimovic får fira en ligatitel i slutet av säsongen.

- Jag hade inte vågat sätta pengar på att de går långt, men det är inte ovanligt i MLS att ett lag som gått dåligt sedan gör en helomvändning året därpå. Det har hänt flera gånger att ett lag som kommer sist sedan kommer etta, tvåa eller trea i sin conference. Jag tror även att MLS kommer att vara ganska tajt i år, så jag tror absolut att Galaxy kan ta en slutspelsplats och förutsättningarna blir ju inte sämre om Zlatan kan hitta rätt, säger Dykhoff.