MLS-praktikant anklagar Villa för sexuella trakasserier

Tidigare spanske landslagsstjärnan David Villa, som har gjort flest mål i det spanska A-landslagets historia, avslutade i år sin spelarkarriär i japanska laget Vissel Kobe. Mest känd är han dock för sin tid i Valencia, Barcelona, Atlético Madrid och Spaniens landslag.

Nu rapporterar däremot engelska tidningen The Guardian om ett mindre roligt ämnet med koppling till Villas tid i MLS-laget New York City. Villa tillhörde klubben mellan 2014 och 2018, och nu skriver den engelska tidningen att en tidigare praktikant hos klubben anklagar Villa för sexuella trakasserier. Praktikanten Skyler Badillo praktiserade nära New York Citys ledarstab, under Villas tid i klubben, och hävdar att Villa rört henne på ett felaktigt sätt, men också erbjudit henne alkohol, trots att hon inte att hade åldern inne för det då.

- Han började med att fråga vilken typ av alkohol jag dricker. Jag var då 20 år gammal. Jag sa då: "Jag dricker inte". Han frågade: "Okej, men vilken typ av alkohol ska jag köpa?". Han ville att jag skulle komma till hans lägenhet för en fest. Jag tittade då på New York Citys assisterande tränare Melvyn Pamplona och sa: "Jag anser inte att det här är en bra konversation". Jag hoppades att han skulle hjälpa mig, men hans respons var bara: "Det var ju bara en fråga", säger Badillo till The Athletic enligt The Guardian.

Badillo var redan i somras ute på Twitter och anklagade Villa för sexuella trakasserier, men fick då främst kritik för att Villas påstådda fysiska kontakter handlar om ett kulturellt missförstånd. Hon nekar till det.

- Jag har varit i Spanien, jag har varit i många andra länder också. Jag är puertoricansk. De kysser varandra på kinden, de kramar. Det är inte samma sak. Spelare kysste mig på kinden varje morgon, men de frågade om det var ok. Då var det bra. Insinuationen om att jag inte förstår kulturella skillnader är bara konstig. Vi hade under mitt första år spelare från 14 olika länder. Jag vet inte varför jag bara skulle ha problem med en spelare.

Badillo menar även vidare att responsen från annan personal i klubben skiljde sig åt när hon tog upp ämnet. Vissa brydde sig, andra inte. Under 2018 lämnade Villa MLS-laget och först i somras inledde klubben en utredning utifrån Badillos anklagelser. Då kom klubben fram till att det förekommit brister i systemet, men utan att nämna Villas namn i utredningen, skriver The Guardian. New York City skrev nyligen så här till ESPN:

"Ett litet antal spelare och människor i personalen agerade inte i enlighet med klubbens riktlinjer i deras interaktioner med praktikanten och med annan klubbpersonal. Det beteendet inkluderade onödig fysisk kontakt och retsamma kommentarer angående kläder och utseende. Klubben fann att det beteendet var olämpligt och oacceptabelt".

En talesperson från Villa nekar även nu till Badillos anklagelser.

- Även om Villa aldrig har ställts inför den här typen av problem tidigare, så ser han allvaret i den här frågan och anser att det är viktigt att uppmuntra människor till att uttala sig om sådant här. När David först fick information om den här situationen, två år efter att han lämnat, samarbetade han fullt ut med utredningen. Och det är som han sagt från början, alla anklagelser om olämpligt beteende är osanna, säger talespersonen till The Athletic enligt The Guardian.