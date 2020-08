MLS-svensk nära stormens öga i USA: "Lite spänd - köpt tio sexlitersdunkar vatten"

Orkanen Laura rankas som "extremt farlig" och är på väg in över USA. Adam Lundqvist, som befinner sig i Houston, har förberett sig för det värsta. - Vi har köpt på oss runt tio stycken sexlitersdunkar vatten, säger MLS-svensken till Fotbollskanalen.

Orkanen Laura drar på torsdagsmorgonen in över USA:s sydkust. Orkanen är i kategori 4 och betraktas därmed som "extremt farlig", då det är den näst högsta klassificeringen för oväder. Enligt CNN har redan över en halv miljon människor evakuerats, samtidigt som minst 20 miljoner människor bor i områdena, som orkanen förväntas dra in över.

Tidigare Elfsborg-backen Adam Lundqvist, som sedan våren 2018 tillhör MLS-laget Houston Dynamo, befinner sig inte riktigt i stormens öga, men ändå i ett område som förväntas drabbas av orkanens styrka i Houston.

Lundqvist gjorde natten till onsdagen 90 minuter på planen i 5-2-segern mot Sporting Kansas City på bortaplan, och har nu isolerat sig i sitt hem.

- Vi är inte riktigt i stormens öga, men de säger åt folk att evakuera sig i vissa områden och det ser ut att bli en riktig holmgång, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har fått många tips om att inte vara ute på vägarna, då det kan vara översvämningar, samtidigt som man kan riskera att bli fast på olika ställen. Därför ska vi försöka att stanna hemma. Vi ska även se till att ha mycket vatten, mat färdig om elen går och bensin i bilen om ac:n går. Då ska man kunna gå ut till bilen och kyla ner sig. Det är verkligen krisförberedelser, men som det ser ut nu har stormens öga flyttats lite mer österut från oss. Det kommer regna en del, men vi kommer som tur var inte drabbas av den allra värsta delen.

Lundqvist bor högst upp i ett lägenhetskomplex och har därmed inte behövt förbereda sig på att barrikadera sin bostad, men har bland annat köpt på sig rejält med vatten för att klara sig under en tid framöver.

- Vi har vetat om det här i en vecka, då två stycken stormar har varit på väg mot oss, men en vek av och blev försvagad. Den här har dock blivit starkare, så vi har ändå vetat om det i en vecka och haft tid på oss att köpa på oss grejer. Om vi hade gett oss ut på stan nu, så hade vi dock inte kunnat köpa något sådant, då allt är slut. Vatten och andra livsnödvändiga varor är slut i mataffärerna, då folk bunkrar.

Hur mycket vatten har du köpt på dig?

- Vi har köpt på oss runt tio stycken sexlitersdunkar vatten. Vi fick också ett råd av klubben om att fylla upp badkaret med vatten om vattnet går sönder på något sätt. Vi har därför fyllt på med massa dunkar själva, så jag hoppas att vi är förberedda. Förhoppningsvis varar stormen fram till helgen, så man hoppas att den kan går över fort.

Har du varit med om något liknande tidigare?

- Det här är ju en "hurricane" på deras skala, medan det som är snäppet under är en "tropical storm", och det har jag varit med om tidigare, 2-3 gånger. Då har man inte kunnat köra in på gatan, då det är vatten över däcken på bilarna, så att bilarna stannar. Därmed är det inget nytt så, men det är just att vinden är den stora skillnaden. Jag har sett sjuka mängder regn falla snabbt här, men det jag är mest orolig över är hur mycket det kommer att blåsa.

Är du orolig?

- Jag vet inte, man känner ju sig bra liten när något sådant här händer. Man kan ju inte göra någonting, då det är naturen som bestämmer. Jag är lite spänd för hur det kommer att se ut. Jag har sett regn, åska och blixtar förut, så det skrämmer mig inte så, men det är just vindarna och vad det kan leda till som man är lite orolig över.