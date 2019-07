Motståndarna kritiska mot Zlatan - som känner sig jagad: "När du är bäst blir du jagad"

Zlatan Ibrahimovic granskades, och friades, av MLS efter en armbåge i LA-derbyt som orsakade en fraktur i huvudet på Mohamed El-Munir. Det får motståndarna att reagera kraftigt.

- Vissa av kommentarerna från ligan är helt obegripliga, säger LAFC-tränaren Bob Bradley enligt LA Times-journalisten Kevin Baxter.

- Zlatan och hans upptåg kommer aldrig att förändras. Så ligan måste förstå och välja hur de vill att det ska vara framöver. Om han får göra vad han vill och säga vad han vill då borde inte vi vara förvånade när ligan inte gör något eftersom vi lät det gå så här långt. Jag är säker på att han inte menade att bryta hans ansikte. Då behöver det finnas en nivå av kontinuitet inom ligan hur vi bestraffar spelare, säger LAFC-spelaren Mark-Anthony Kaye.

Zlatan själv menar att han hoppade in i duellen som han alltid gör och att han inte försökte skada El-Munir, men att hans längdövertag gör att han ibland kommer in i luftdueller på det viset.

- Jag känner mig jagad. När du är bäst, blir du jagad. Det enda jag kan säga är att jag hoppas att det inte är personligt varför alla säga så här, för att det är skillnad på att vara personlig och att vara professionell. Och jag hoppas att domarna har en rättvis syn på allt, säger han till LA Galaxys hemsida.

Det var andra gången under säsongen som anfallaren varit under utredning av MLS disciplinkommitté. Han blev också utredd och avstängd två matchen för ett bråk med NYCFC-målvakten Sean Johnson tidigare under säsongen.

- Jag måste känna mig fri i mitt spel. Jag måste ha känslan att jag kan göra vad jag vill. Det är personer som skickar bilder och det är inte cool. Den sista tacklingen (på El-Munir) var otur, det är inget jag försöker göra men det händer. Men sedan har du målvakten i New York City som skickar en bild av en skråma på hans nacke. Vilken nivå är det? Det är löjligt, säger svensken.

I slutändan har Zlatan ändå blivit bestraffad för en incident under matchen, men inte för själva armbågen. MLS har nämligen bötfällt svensken för en situation i första halvleken, då de bedömde att han filmade vid en närkamp i straffområdet.

