NHL-stjärnan Filip Forsberg kliver in som delägare i Nashville SC

Nashville SC presenterade under torsdagen nya delägare i klubben. En av dem, svenske NHL-stjärnan Filip Forsberg som sedan säsongen 2012/2013 spelat för Nashville Predators där han idag är assisterande kapten.

Nashville SC ägs av en affärsaman vid namn John Ingram, men vid sidan av honom har en hel del kända delägare gått in i klubben, där skådespelaren, Reese Witherspoon och amerikanske fotbollsspelaren Derrick Henry bland annat är med.

Under torsdagen presenterades NBA-stjärnan Giannis Antetokounmpo tillsammans med hans tre bröder som alla också spelar basket och Filip Forsberg som nya delägare i MLS-klubben.

- Nashville är den bästa sportstaden i USA och jag är extremt välsignad att nu vara inblandad i två av våra proffslag. Vår stad är en enda stor familj och supporterskara. Vi stöttar varandra på och utanför plan, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

- Det här var en möjlighet jag inte kunde tacka nej till. Jag växte upp som Liverpool-supporter i Sverige och efter idag är jag glad att addera ett till lag att heja på.

I klubben spelar svensk-amerikanen Nebiyou Perry som har eftt förflutet i AIK, Trelleborg och Östersund.

From @PredsNHL Gold to Electric Gold 🏒



Welcome to the family, Fil pic.twitter.com/UP9hlo9SQc