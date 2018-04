Ny förlust för Galaxy - Zlatan nekades hjälterollen

Zlatan Ibrahimovic och LA Galaxy åkte på en ny tung hemmaförlust i nattens möte med New York Red Bulls i MLS. Gästerna vann med 3-2 efter att Alejandro Romero satt det matchavgörande målet med dryga fem minuter kvar att spela.

Galaxy hamnade tidigt i underläge i matchen och när Florian Valot gjorde 2-0 under inledningen av den andra halvleken såg det mörkt ut för Kalifornien-klubben. Men hemmalaget reste sig – och Zlatan Ibrahimovic låg bakom både reducering och kvittering. Först spelade den svenske anfallsstjärnan fram till Ola Kamara med en vacker genomskärare. Därefter slog han också hörnan som till sist letade sig fram till Giovani dos Santos som satte kvitteringen.

Zlatan var också nära att på egen hand avgöra matchen, men Ibrahimovic bedömdes ha stått i offsideposition då han efter ett inspel från kanten placerade in bollen i nät.

I stället avgjorde alltså gästerna på straff under slutminuterna vilket innebär att Galaxy nu har förlorat tre raka hemmamatcher i ligaspelet.

- Jag tycker att domarinsatsen var usel, säger tränaren Sigi Schmid enligt ESPN efter matchen.

Zlatan själv ville dock inte skylla förlusten på domaren utan menade att de som lag presterat alldeles för dåligt.

- Det handlar om oss, vi måste göra mycket mer. Det är inte acceptabelt, det är inte okej. Att förlora tre hemmamatcher i rad, det är första gången jag förlorat tre matcher i rad, säger han efter matchen, enligt Aftonbladet.

- Att tappa matchen efter sex minuter är inte okej. Man släpper in ett mål så tidigt, andra halvlek börjar och du släpper in mål igen och man måste jaga mer. Vi gör 2-1 och 2-2. Jag vet inte om mitt mål var offside men det spelar ingen roll. Jag ger aldrig några ursäkter eller skyller på domaren. Alla försöker göra sitt bästa.

Om straffsituationen säger Zlatan:

- Vissa säger att det var straff, andra inte. Om man kollar på bilderna så ser det inte ut att vara straff.

How #LAvRBNY went down tonight at @StubHubCenter. pic.twitter.com/pQqmLxt9IP