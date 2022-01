Officiellt: Ågren klar för MLS-klubb

MLS-laget San Jose Earthquakes meddelade under tisdagskvällen att klubben draftat den svenske backen Oskar Ågren, 23, från Clemson University.

Ågren, som är son till Malmö FF-profilen Per Ågren, var i fjol med och vann det amerikanska universitetsmästerskapet och belönas nu med att få chansen i MLS.

Ågren har tidigare en bakgrund med spel i LB07 på svensk mark och tränade förra sommaren med Värnamo. I mitten av december i fjol uttalade sig pappa Per Ågren, numera sportchef i MFF ungdom, om sonens framfart i USA.

- Han spelar centerback som sin far. Men är en bättre spelare än jag var. Bättre med båda fötterna och duktigare offensiv. Har blivit starkare och snabbare där borta, sa Per Ågren till Sydsvenskan då.

Welcome to the Bay! 👏



The Earthquakes traded with DC United and draft @ClemsonMSoccer's Oskar Ågren with the 13th pick overall. pic.twitter.com/VPKiX7CEmm