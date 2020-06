Officiellt: Galaxy bryter med spelare - partnern kallade demonstranter för "boskap"

Los Angeles Galaxy gav under fredagen besked om att serbiske mittfältaren Aleksandar Katai, 29, lämnar klubben. Spelaren anslöt så sent som i fjol från Chicago Fire, men tvingas nu lämna klubben till följd av utspel från partnern Tea Katai om Black Lives Matter-rörelsen och om demonstrationer runt om i USA, som under senaste tiden ägt rumt med anledning av George Floyds död. Floyd dog nyligen till följd av polisbrutalitet i Minneapolis, USA, vilket väckt skarpa reaktioner i USA och runt omkring i världen.

Galaxy tog därför redan tidigare i veckan avstånd från Tea Katais kommentarer och kallade utspelen för både "rasistiska och våldsamma". Anledningen till det var, enligt AP, att Tea Katai bland annat, på sin Instagram, lade ut en bild med en uppmaning till polisen om att "döda" demonstranter, samtidigt som hon också hänvisade till demonstranter som "motbjudande boskap".

Aleksandar Katai uttalade sig i sin tur senare om att det är åsikter som han inte delar och att han inte tolererar det i sin familj, men än dock tvingas han nu alltså bort från klubben.

Katai blev därmed endast noterad för två matcher med Galaxy i MLS den här säsongen. Enligt AP förväntades han bli en viktig spelare i år, men nu får han alltså i stället se sig om efter en ny klubb. Utöver Galaxy och Chicago har han bland annat tidigare också tillhört Röda Stjärnan, Olympiakos och Deportivo Alavés.