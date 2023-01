Officiellt: Marqués lämnar AFC för MLS

AFC Eskilstuna gick under måndagen ut med att mittbacken Mikael Marqués, 21, lämnar föreningen för spel med den amerikanska klubben Minnesota United i MLS. Kontraktet sträcker sig över tre år med en option för 2026.

- Verkligen, det känns riktigt bra. Mycket bra! Känns som en återstart på livet. Ny luft att andas på andra sidan Atlanten, säger han på AFC:s hemsida.

Marqués anslöt inför förra säsongen till AFC Eskilstuna från Jönköpings Södra, och stod i fjol för 28 framträdanden i superettan.

Minnesota åkte i fjol ut i den första slutspelsrundan i MLS. Adrian Heath är sedan 2017 chefstränare i klubben.

Välkommen! 🇸🇪



The club has signed Swedish defender Mikael Marques to a 3-year contract, with a club option for 2026. The 21-year-old joins #MNUFC from @afceskilstuna of @SuperettanSE. pic.twitter.com/t0L9gp20cG