Officiellt: MLS stängs av i 30 dagar

I kölvattnet av att den amerikanska basketligan, NBA, stängdes av under torsdagsnatten efter att två spelare i Utah Jazz bekräftats smittade av coronaviruset, tar MLS vid NBA:s beslut.

Under torsdagen meddelande den amerikanska fotbollsligan via sin hemsida att ligan stängs av temporärt under 30 dagar för att utvärdera utvecklingen av coronaviruset under perioden.

- Våra klubbar har enats idag om att temporärt stänga av säsongen på rekommendation från CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet), kanadensiska folkhälsomyndigheten och andra folkhälsomyndigheter. Detta är för våra spelare, representanters och anställdas bästa, säger MLS-kommissionären Don Garber på ligans hemsida.

MLS hade sedan tidigare skjutit upp två matcher för att begränsa spridningen av coronaviruset, som hittills har smittat över 1000 personer i USA.