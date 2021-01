Officiellt: Neville tar över Beckhams lag

Tidigare Manchester United- och Everton-spelaren Phil Neville ledde för ett och ett halvt år sedan Englands damlandslag till en fjärdeplats i VM i Frankrike. Tidigare under måndagen kom däremot besked om att han lämnar sitt uppdrag som förbundskapten för landslaget omedelbart, samtidigt som det spekulerats i att han i stället ska ta över MLS-laget Inter Miami, som ägs av förre spelaren David Beckham.

Nu meddelar Inter Miami att Neville tar över som chefstränare i klubben.

- Jag är oerhört glad över att få leda Inter Miami, säger Neville i en kommentar på klubbens hemsida.

Ägaren David Beckham:

- Jag har känt Phil sedan vi båda var tonåringar i Manchester Uniteds akademi och vi har samma syn på fotboll, precis som att vi båda tränats av några av de bästa tränarna i sporten. Det är de värderingarna som ska genomsyra vår klubb, säger Beckham.

Inter Miami gjorde i fjol sitt första år i MLS.

