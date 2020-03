Officiellt: Thierry Henrys klubb värvar från Tottenham

Arsenallegendaren Thierry Henry tog inför den här säsongen över som tränare i MLS-klubben Montreal Impact. Och nu har klubben värvat ett välkänt nämn - Victor Wanyama från Tottenham. ”Spurs” meddelar på sin hemsida att man nått överenskommelse med Montreal Impact.

Wanyama gjorde totalt 97 framträdanden för Tottenham.

Tidigare har i sin karriär representerat klubbar som Celtic, Southampton, Beerschot och Helsingborgs IF.

Montreal Impact vann sin premiär i MLS den gångna helgen. Laget slog New England Revolution med 2-1.

📰 We have reached agreement with @impactmontreal for the transfer of @VictorWanyama.



We wish Victor all the best for the future. #THFC ⚪️ #COYS