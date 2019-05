Officiellt: Zlatan stängs av i flera matcher för "våldsamt uppträdande"

I den förra MLS-omgången förlorade Zlatan Ibrahimovics LA Galaxy mot Anton Tinnerholms New York City FC med 2-0. Eftersnacket handlade dock till stor del om en annan händelse än själva matchen. Zlatan Ibrahimovic hamnade i dispyt med NYCFC-målvakten Sean Johnson efter en duell. Anfallaren greppade tag i Johnsons nacke och fick sedan se målvakten slänga sig ner mot marken med ena handen för ansiktet. Båda två varnades i situationen, men nu stängs Zlatan av.

MLS meddelar via sitt officiella Twitterkonto att svensken stängs av två matcher för "våldsamt uppträdande". Därmed missar han svenskmötena Alex Sjöbergs och Johan Blombergs Colorado och han får även stå över mot Robin Janssons Orlando City.

.@MLS has suspended @Ibra_official two games for violent conduct: https://t.co/6rw4uIfnMW pic.twitter.com/VAWErPtMwZ