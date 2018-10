Svenskduons mardrömssvit i MLS: "Får spela för stoltheten"

Colorado Rapids har haft en blytung säsong i MLS. Med tre omgångar kvar av seriespelet är det bara San José Earthquakes som finns bakom i tabellen.

I laget finns svenskarna Axel Sjöberg och Johan Blomberg. Den förstnämnde gjorde i helgen comeback i laget, i 3-0-förlusten mot Los Angeles FC, efter drygt två månader sedan den senaste matchen.

- Det var kul att spela match, men det var en väldigt tung match. Att förlora 3-0 på hemmaplan är inte roligt. Vi hade det rätt så tungt hela matchen faktiskt, de var det bättre laget för dagen och det är alltid svårt att komma in som mittback när man spelar mot ett bättre lag. Så det var kul men frustrerande, säger Sjöberg till Fotbollskanalen.

Mittbacken har haft två mindre skador, men det är inte bara det som har legat bakom Sjöbergs frånvaro från planen.

- Jag har sett att det är många som tror att jag har varit skadad väldigt mycket, men jag har inte varit skadad så mycket. I augusti så åkte jag på en liten skada, vred till knät lite lätt, och var borta två veckor. Sedan efter det så stukade jag foten och var borta en knapp vecka, så jag har inte missat speciellt mycket tid. Utan efter den första skadan så är det mer att coachen inte har velat spela mig. Så jag har varit frisk och kry ett tag och under större delen av säsongen, men det är andra grejer som spökar, säger 27-åringen.

Sjöberg är i slutet av sin fjärde säsong med Colorado Rapids. Tidigare säsonger har han varit given i startelvan.

- Det här är en väldigt ny situation för mig. Alla andra år när jag har varit frisk så har jag startat. Så det är nya utmaningar, får man väl säga.

Efter förlusten mot LAFC har Colorado sju raka förluster i MLS. Målskillnaden är förkrossande 1-22. Vad den blytunga formen beror på har Axel Sjöberg svårt att svara på.

- Det är en djup fråga... Vi har inte varit speciellt bra på slutet. I början av den förlustsviten tyckte jag ändå att de som spelade gjorde det helt okej och vi hade några bra matcher, men på slutet så tycker jag att vi inte har spelat tillräckligt bra med bollen, vi är inte tillräckligt organiserade utan bollen och sedan så har vi spelat mot bra lag som alla kämpar för slutspel och har mycket att spela för. Sedan tre veckor tillbaka eller något sånt har vi varit utanför slutspelsstriden. Det krävs mycket mer än det vi har åstadkommit för att plocka resultat, säger mittbacken.

Det har varit definitivt klart ett tag att ni missar slutspel, men redan ganska tidigt såg det väldigt svårt ut att nå slutspel. Har det varit svårt att motivera sig till matcherna och få den lilla extra gnistan som de andra lagen kanske haft?

- Det tror jag absolut. Efter att ha varit i ligan ett par år, om man har napp på slutspel under en längre del av säsongen så hjälper det motivationsmässigt väldigt mycket. Att ligga som vi gjorde under sommaren, att ligga så långt bak att det känns svårt att ta igen även om det inte är klart rent matematiskt. Det sätter sig i huvudet på spelare under en lång säsong och givetvis påverkar det. Jag har varit på båda sidor av det, och det är väldigt annorlunda när man ligger i en bra position och har mycket att spela för. Då betyder varje match alltid något extra.

Den sju matcher långa förlustsviten är dock inte Colorados värsta period under säsongen. Mellan april och juni förlorade laget åtta raka matcher i MLS, plus en cupmatch.

Finns det någon förklaring, förutom det rent sportsliga, till att ni hamnat i såna svackor?

- Också en väldigt bra fråga. Jag har inget jättebra svar, men överlag tycker jag oftast att man förtjänar det man får. Och vi har helt enkelt inte varit tillräckligt bra i år. Och under de här långa sviterna så har det saknats grejer, jag kan inte säga exakt vad men. Det är en väldigt bra fråga.

Nu återstår tre matcher av säsongen för Colorado, och laget hoppas få slut på mardrömssviten.

- Vi tänker väl att vi ska få med oss några resultat och förstöra för de andra, och framförallt bygga inför nästa säsong med några positiva resultat. Även om vi inte har någonting att spela för så spelar man alltid för stoltheten och sedan spelar man för sig själv och för framtiden, man får motivera sig på det sättet.

Är det något ni pratat om i laget, att ni ska ge allt nu för att få en fin avslutning?

- Vi pratar om det rätt så regelbundet. Framförallt när man ligger i en position som vi gör så behöver man prata om det oftare än annars, och det gäller att påminna alla om att det fortfarande finns saker kvar att spela för.

Axel Sjöberg har varit i USA i snart tio år. Först spelade mittbacken collegefotboll innan han draftades av Colorado 2015. Det nuvarande kontraktet med Rapids stäcker sig över säsongen 2020, men är öppen för att testa något nytt efter säsongen.

- Vi får se. Jag har alltid varit intresserad av att testa Europa så jag håller alla dörrar öppna på så sätt. Men för tillfället är jag i Colorado och jag har två år kvar på kontraktet, om ingenting händer så kommer jag att spela ut dem men jag har alltid haft ögonen på Europa, säger Sjöberg.