Svensken draftad av Seattle - blir lagkamrat med Svensson: "Jag är jävligt optimistisk"

Under fredagskvällen, svensk tid, hölls den årliga MLS-draften. Cincinnati, som i år går in i serien för första gången, hade det första valet och draftade mittfältaren Frankie Amaya.

Flera svenskar fanns bland de som kunde bli draftade, och sent in i den andra rundan skulle Joel Rydstrand väljas. Mittfältaren, med bakgrund i Sirius som han spelat för i division 1, valdes som nummer 44 totalt av Seattle Sounders.

- Det var en lättnad faktiskt. Det var inpå småtimmarna där så, säger Rydstrand till Fotbollskanalen.

Vad hade för tankar själv inför draften om du skulle bli vald eller inte?

- Bilden var att jag skulle bli draftad, det var jag ganska säker på. Det var bara en fråga om när det skulle bli då, och vi hade hört att Seattle var intresserade så.

Hur var det att sitta där och vänta och inte ha blivit vald?

- Det tar lite på psyket, det får man väl erkänna. Men desto skönare när det väl händer. Det var en lättnad, men det är tufft att sitta där och se alla andra gå som man lirat med.

23-åringen har spelat college-fotboll för Creighton University de senaste fyra åren. Nu hoppas han kunna slå sig in i MLS-klubben Seattle Sounders, och ser goda möjligheter till att lyckas.

- Optimistiskt skulle jag vilja säga. Det är klart att det är alltid tufft att slå sig in i redan etablerat och ganska bra lag, men jag är jävligt optimistisk och det är bara att köra tills man hör något annat tycker jag, säger Rydstrand.

Du får bland annat konkurrera med Gustav Svensson nu - hur ser du på det?

- Det är en som lirat VM liksom, så det är tuff konkurrens. Men så är det nog vart man än går.

Nu väntar försäsong för Joel Rydstrand med Seattle. Den drar igång den 21 januari.

- Det är hur kul som helst, speciellt att få lira fotboll med bra förutsättningar. Och jag älskar västkusten också, så det är bara bra kan jag säga, säger den nydraftade mittfältaren.

För svenskarna Simon Enström, David Arvidsson och Jonathan Hagman finns fortfarande en möjlighet att bli draftade på måndag då runda tre och fyra i draften hålls, då via konferenssamtal.

Welcome to the club, Joel!



With the 44th pick, the Seattle Sounders select midfielder Joel Rydstrand. 💚💙#SuperDraft by @adidassoccer pic.twitter.com/1AzKrMXWbx