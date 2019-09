Tinnerholm bekräftar - stannar i New York: "Trivs galet bra"

Anton Tinnerholm hade utgående kontrakt - men har nu förlängt. Högerbacken bekräftar att han stannar i New York City framöver. - Jag trivs galet bra här, säger han till Kvällsposten .

Tidigare Malmö FF-backen Anton Tinnerholm, 28, lämnade vintern 2018 MFF för spel i New York City och tog direkt en ordinarie startplats i MLS-laget. Tinnerholm har även den här säsongen varit ordinarie, men med ett utgående kontrakt.

Nu bekräftar 28-åringen att han har skrivit på ett flerårskontrakt med klubben.

- Det har funnits alternativ i Europa men jag värdesätter det jag har här väldigt högt. Jag vill inte flytta för sakens skull, i så fall ska det vara ett steg uppåt, säger Tinnerholm till Kvällsposten.

- Om någon toppklubb i Premier League hört av sig så hade det varit annorlunda men jag trivs galet bra här, fortsätter han.

Tinnerholm berättar vidare i intervjun att han tror att New York kan vinna MLS den här säsongen. City är just nu tvåa i västra divisionen i MLS. Svensken är den här säsongen noterad för 25 matcher i MLS och tre matcher i US Open Cup.