Tinnerholm hade kunnat draftas bort från New York: "Visste inte att jag var låst"

Anton Tinnerholm var under 2017 med och tog Malmö FF till SM-guld, men lämnade efter säsongens slut Skåneklubben för spel med New York City i MLS. I år var svensken given i lagets startelva och stod för totalt 34 matcher under säsongen i USA. Han fick därmed uppleva mycket nytt och för första gången spela i ett land, där fotboll inte står högst upp i rangordningen bland de stora idrotterna.

- I Sverige är fotbollen nummer ett, sedan är hockeyn kanske nummer två. Sedan finns det inga som är i närheten ens, men i USA är det väldigt många andra sporter som är större. Baseboll, hockey, amerikansk fotboll, basket… Fotbollen är kanske nummer fem-sex på listan. Man går inte direkt runt på stan och blir igenkänd. Man är väldigt anonym i sin egen stad. Sedan finns det städer som Atlanta som har ett högt snitt och har blivit lite av en fotbollsstad, men rent generellt är inte fotbollen så stor i USA. Det är lite annorlunda. Man följer med lite i sociala medier, det är mycket baseboll och den sporten har jag svårt att förstå. Det händer två-tre saker på fyra timmar. Man märker av att man inte är högst i rangordningen, säger Tinnerholm i podcasten "Lundh".

- Det är kanske så många andra sporter känner sig i Sverige. Det kanske är bra att känna på. Men vi har ett publiksnitt på 20-25 000. Det är ett annat system också, jag vet inte hur de bestämmer kring nya lag som kommer, men nu kommer Cincinnati till ligan så det var draft av andras spelare, senare kommer Miami. Det är inte så att man åker ur och kommer upp. Det är mycket runtom som är väldigt annorlunda. Som svensk är man uppvuxen med att seriesystemet ser ut på ett visst sätt och att fotbollen är störst, men man får se många olika saker i USA som man inte är van vid, fortsätter han.

Tinnerholm fick i höst även lära känna MLS regelverk. Trots att svensken har kontrakt med New York City, så hade han kunnat draftas av MLS-nykomlingen Cincinnati till nästa säsong, då nykomlingen hade rätt att drafta totalt fem spelare. New York City låste däremot Tinnerholm, vilket gjorde att svensken blev kvar i laget.

- Jag tror att spelarna från USA framför allt inte har så mycket makt själva. Häromdagen var det draft för Cincinnati, och då får alla lag låsa elva spelare. Jag var en av de låsta. Men sedan får de plocka fem spelare totalt från alla andra lag, max två från varje lag. Blir du plockad får du gå till Cincinnati, oavsett om du vill eller inte. Det är man inte van vid från Sverige. Vill du inte gå någonstans och har kontrakt så stannar du. Det är väldigt annorlunda. Det är som i NHL där man läser om att någon blir borttrejdad i periodpausen. Det var inget jag tänkte på så, men lyckligtvis blev jag låst.

Visste du om att du skulle bli låst?

- Nej, jag hade ingen aning.

Du kunde ha hamnat i Cincinnati?

- Ja, absolut. Sedan har jag bra kontakt med sportchefen, men jag visste inte till 100 procent. Det har känts bra för mig under året, så jag hade på känn att jag skulle bli låst. Men bara det systemet att man kan bli borttrejdad, och att ägarna har mer makt än spelarna… Det är ett väldigt annorlunda system, och det blir lite speciellt när man lånar ut amerikaner till andra ligor. Jag tror inte att de har så mycket makt. Det är som med NHL, det är det amerikanska systemet.

Lyssna på hela avsnittet med Anton Tinnerholm i spelaren ovan.