Tränare sparkad - anklagas av spelare för sexuellt tvång

Paul Riley har tränat flera klubbar i NWSL de senaste elva åren. Senast var han tränare för North Carolina Courage, men har nu fått sparken. Detta efter att det framkommit anklagelser från två av hans tidigare spelare om sexuellt tvång, uppger The Athletic.

Sinead Farrelly, som tränades av Riley i bland annat Portland Thorns, berättar för sajten att hon "kände att hon var under hans kontroll" medan hennes lagkamrat Meleana Shim delade med sig av att hon i början kände att ”hon var skyldig honom”. Han ska ha tagit med sig Farrelly och Shim hem till sig och bett dem kyssa varandra, mot att de slapp ett ansträngande konditionspass med laget.

Ligabasen, Lisa Baird, skrivit att hon är "chockad och äcklad" efter att ha läst det sajten rapporterat. Klubben han arbetade för, The Courage, har även de skrivit ett uttalande efter anklagelserna.

"The Courage stöttar spelarna som har trätt fram och berömmer dem för modet att berätta om sina upplevelser", skriver klubben.

I samband med publiceringen av uppgifterna ställdes 23 frågor till Riley, från The Athletic. Han besvarade dem med att anklagelserna var ”fullkomligt osanna”.

"Jag har aldrig haft sex med, eller gjort sexuella anspelningar mot dessa spelare", skriver han i ett mail.

Spelarna som har anklagat Riley stöttas också av landslagstjärnan Megan Rapinoe.

"Ni är så starka och vi står bakom er. Till alla i en maktposition som har låtit detta hända, hört om det och avfärdat det, låtit detta monster gå vidare till ett nytt lag helt utan konsekvenser, dra åt helvete. Ni är alla monster och kan alla säga upp er omedelbart", skriver Rapinoe på Twitter.

