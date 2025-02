Tung MLS-premiär för Eile och Forsberg

New York Red Bulls imponerade i fjol stort i MLS-slutspelet, men föll i slutändan mot Los Angeles Galaxy i finalen.

Natten till söndagen inledde Noah Eile och Emil Forsberg från start i premiären mot Cincinnati på bortaplan i MLS. Däremot blev det inte en rolig match för svenskduon.

Både Eile och Forsberg spelade 90 minuter, men till ingen nytta, då det blev en tung förlust med 1-0 på TQL Stadium.

På annat håll i MLS blev det kryss för Olof Mellbergs St. Louis City mot Colorado Rapids (0-0) på hemmaplan. Det var Mellbergs första match som huvudtränare i ligaspelet.

- Normalt sett vinner vi den här matchen. Vi dominerade större delen av matchen. Det var 18-2 i skott, och vi gjorde så att de egentligen inte fick några chanser. De hade några farliga situationer i vår box, men då försvarade vi oss bra. Vi skapade tillräckligt för att göra minst två-tre mål. Vi hade lite otur, och vi borde ha vunnit. Vår prestation var bra, säger Mellberg under presskonferensen efteråt.

Vidare gjorde även två svenskar MLS-debut. Ahmed Qasem hoppade in för Nashville mot New England Revolution (0-0), medan Besard Sabovic hoppade in för Austin mot Sporting Kansas City (1-0-seger) i premiäromgången.