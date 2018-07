TV: Armenteros dubbel sänkte San José: "Sa till grabbarna att ge mig bollen"

Samuel Armenteros är i fin målform och under natten mellan lördag och söndag svarade svensken för två mål när hans Portland vann hemma mot Mikael Stahres San José.

Anfallarens första mål kom redan efter 15 minuters spel. Han fick bollen till vänster i straffområdet och kunde kyligt placera in bollen vid främre stolpen och efter målet bjöd Armenteros på en dans för att fira ledningsmålet.

Och svensken fortsatte att fira framgångar i matchen. Knappa tio minuter in i andra halvlek fick han bollen i djupled, höll undan en försvarsspelare, och rullade in bollen fram till 2-0. Målet var svenskens sjätte för säsongen, fem bakom Zlatan Ibrahimovic i MLS skytteliga.

- Det känns bra. Jag sa till grabbarna innan matchen att ge mig bollen så mycket som möjligt och jag kände mig het. Det kändes som att det skulle bli en bra dag, säger den svenske anfallaren efter matchen till ROOT Sports.

- Vi fick en bra start och då blir det alltid lättare. De kom tillbaka starkt i slutet av första halvlek, men jag kunde sätta dit 2-0 och då blev det lite lugnare, fortsätter han.

I slutet av matchen kunde San José reducera genom tysken Florian Jungwirth, men närmare än så kom inte Mikael Stahres gäng som har det tufft i MLS. Västkustlaget har bara lyckats skrapa ihop tolv poäng på 18 matcher.

Den tidigare djurgårdsspelaren Magnus Eriksson spelade hela matchen för San José.

Goal number six of 2018 for @SamArmenteros.💪 #PORvSJ #RCTID pic.twitter.com/a1w1pmgHet