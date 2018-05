TV: Armenteros hjälte - satte första USA-målet och firade med timmerstock

I början av februari blev Samuel Armenteros utlånad från Serie A-klubben Benevento (spelar i Serie B nästa säsong) till Portland Timbers. Sedan dess har den svenske forwarden fått göra två starter i MLS och något mål hade det inför lördagen inte blivit.

Men mot Los Angeles FC kom så första USA-målet för 27-åringen. Armenteros fick hoppa in i den 75:e minuten, vid ställningen 1-1, och sex minuter senare dunkade han in bollen i bortre hörnet från en position utanför straffområdet. Det efter att ha avancerat med bollen från egen planhalva (se målet nedan).

Det blev matchens sista mål och göteborgaren fick efter slutsignalen fira segern genom att lyfta en bit av en timmerstock framför supportrarna på läktarna (se firandet nedan). Det är tradition hos Portland att lagets maskot sågar av en timmerbit för varje mål som görs.

SCENES IN PORTLAND! What a solo effort from @SamArmenteros . #PORvLAFC https://t.co/uU0Agt6GJr

Nothing sweeter than that first log slice, right @CristhianP_25 and @SamArmenteros? #PORvLAFC #RCTID pic.twitter.com/CLx7yfiEGq