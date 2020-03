TV: Beckhams Miami sänkt av Velas briljans i första MLS-matchen

David Beckham är som bekant ägare till det nyaste MLS-laget Inter Miami. Natten till måndagen gjorde klubben sin första match i MLS då man ställdes mot LAFC på bortaplan. LAFC, som klev in seriesystemet 2018, satte matchens enda mål genom anfallsstjärnan Carlos Vela bara någon minut innan halvtidsvilan.

Målet kom till efter en riktigt läcker action av Vela där han chippade bollen retfullt över Miami-målvakten Luis Robles.

Härnäst väntar ytterligare en bortamatch för Miami, mot DC United. Den matchen spelas nu på lördag och visas på C More Live/cmore.se. Avsparkstid är 21.45.

Who else but @11carlosV?!?!?!?



El Capitán nets our first goal of Season 3!#LAFCvMIA 1-0 pic.twitter.com/hlVaRs7NUI