TV: Dubbla svenskassist i nattens MLS - Tinnerholm spelade fram till läckert klackmål

Anton Tinnerholm gjorde det, Magnus Eriksson likaså. De bägge svenskarna stod för varsin assist i sina matcher, när både New York City FC och San José tog segrar natten mot söndag i MLS.

Anton Tinnerholm har varit en av de viktigare spelarna för New York City FC sedan flytten till den amerikanska storstaden inför förra säsongen. Under natten till söndag levererade högerbacken igen, när NYCFC ställdes i ett derby mot New York Red Bull på Yankee Stadium.

Vid ställningen 1-1 och klockan över 90 minuter tog sig högerbacken fram på högerkanten. När han kommit ner till kortsidan slog han bollen mot Héber Araujo dos Santos, som stod för resten. Från nära håll reagerade anfallaren blixtsnabbt och klackade in segermålet i New York-derbyt. Segern cementerade NYCFC:s tredjeplats i den östra konferencen.

I Kalifornien ville Magnus Eriksson inte vara sämre, utan stod för en egen assist i San Josés seger mot Vancouver Whitecaps. Yttern spelade bollen i sidled till Andrés Lorenzo Ríos, som curlade in bollen via stolpen med ett läckert avslut.

Målet betydde 3-1 till San José, som även blev slutresultatet i matchen. Seger var viktig för laget, som nu har fyra poäng till godo på Dallas, som är första lag utanför slutspelsplats för tillfället.