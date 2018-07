TV: Ex-allsvenska duon vinnare i New York-derbyt

Under natten mellan söndag och måndag möttes New York City och New York Red Bull i MLS. Mötet mellan de båda huvudstadslagen blev en målsnål historia där hemmalaget tillslut kunde ta alla tre poäng.

Efter att argentinaren Maxi Moralez fått en passning i sidled inne i straffområdet rakade han in ledningsmålet för New York City i öppet mål. Målet kom i den 85:e minuten och laget kunde sedan hålla undan och vinna derbyt.

Svenske Anton Tinnerholm och den tidigare AIK:aren Ebenezer Ofori spelade från start och hela matchen för hemmalaget. Däremot fanns inte den tidigare MFF-spelaren Jo Inge Berget med, varken i startelvan eller på bänken.

Segern innebär att NY City tar steget förbi NY Red Bull i tabellen. Laget ligger nu en fjärde plats totalt, på samma poäng som trean Los Angeles FC, medan NY Red Bull ligger på sjätte plats, två poäng bakom.

Se det avgörande målet i spelaren nedan.