TV: Gustav Svensson målskytt för Seattle - tredje målet för säsongen

Slutspelsklara Seattle Sounders ställdes mot Houston Dynamo på bortaplan. I hemmalaget satt Adam Lundqvist på bänken och hos gästerna fanns Gustav Svensson med från start.

Den sistnämnde skulle göra ett av målen när Seattle vann med 3-2. Svensson nickade in 2-0 fem minuter in i den andra halvleken. Det var mittfältarens tredje mål den här säsongen.

Seattle avslutar den ordinarie säsongen med att möta San José om en vecka, sedan väntar slutspel.

Svensson spelade hela matchen och Adam Lundqvist blev kvar på bänken.

Gustav Svensson doubles the lead and @SoundersFC are rolling! #HOUvSEA https://t.co/WSNVVhuOXm